Tragedia in Calabria dove un 64enne è morto in un incidente stradale sulla strada provinciale 89 tra Cortale e Lamezia Terme. Un’auto condotta dall’uomo si è scontrata con un camion per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto le forze dell’ordine ed un’ambulanza del 118, miracolosamente illeso il conducente del camion.