Brutto incidente questa sera per Mario Balotelli. L’ex attaccante di Inter e Mila, oggi ai turchi dell’Adana Demirspor, ma attualmente infortunato, per causa ancora da accertare sarebbe uscito fuori strada, distruggendo la sua auto. Il sinistro è avvenuto in Via Orzinuovi.

Per fortuna, nessuna conseguenza per il calciatore, che sarebbe uscito illeso dall’auto, ma barcollando. Tutti gli airbag sono scoppiati e il giocatore è stato immediatamente medicato. A corredo dell’articolo alcune immagini.