Incendio a Catanzaro: a fuoco un deposito di materiale edile

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale, con supporto di Autobotte per rifornimento idrico, sono impegnate per un incendio all’interno di una struttura adibita a deposito di materiale edile di un cantiere in Località Germaneto nel comune di Catanzaro. Sono ora in corso le operazioni di spegnimento. Seguiranno aggiornamenti.