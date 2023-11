Inaugurazione Polo Onco-ematologico di Cosenza: l’Unical attiva un nuovo corso di specializzazione

StrettoWeb

“L’Unical attiverà una nuova scuola di specializzazione in Onco-ematologia e già dal prossimo ottobre i neo laureati potranno frequentare l’innovativo Polo del Mariano Santo”. E’ quanto dichiara in una nota il rettore dell’Università della Calabria Nicola Leone a seguito della presentazione del nuovo Polo Onco-ematologico dell’U. O. C. del Mariano Santo. Presenti all’importante inaugurazione anche l’Arcivescovo di Cosenza Giovanni Checchinato, il Prefetto Vittoria Ciaramella, il sindaco Franz Caruso e il commissario straordinario dell’AO, Vitaliano De Salazar.

“Offriremo così, da un lato la possibilità a giovani medici di proseguire la loro formazione in Calabria e, dall’altro, rinforzeremo l’organico ospedaliero – ha aggiunto Nicola Leone. E proprio Oncologia ed Ematologia sono tra i primi reparti che saranno potenziati con specialisti universitari che ne assumeranno la guida. Era tutto fermo – ha aggiunto – Noi ci siamo messi sotto per completare il tutto e, sebbene con un po’ di ritardo sulla tabella di marcia, l’obiettivo è stato finalmente centrato con grande orgoglio e soddisfazione”.

Sul nuovo Polo Onco-ematologico del Mariano Santo di Cosenza, il commissario De Salazar ha affermato: “qui c’è un progetto agli albori che però sta già dando i suoi frutti. Io competo per vincere le selezioni e diventare il dg dell’Azienda Ospedaliera bruzia”. Il sindaco Caruso ha aggiunto che risulta “evidente l’attenzione che si sta dando ad un territorio che abbraccia un’area molto più grande. Servirebbero numerosi interventi nel settore della Sanità e che quello del Mariano Santo sia solo il primo passo”.