Il sindaco Basile inaugurerà il Villaggio della Protezione Civile a Messina

Domani alle 9.30, a piazza Unione Europea (piazza Municipio), il sindaco di Messina Federico Basile, con il direttore regionale della Protezione civile Salvo Cocina, inaugurerà il secondo roadshow della nuova campagna informativa “Pronti all’Azione”.

Alla cerimonia saranno presenti il vice prefetto Maria Gabriella Ciriago, l’assessore alla Protezione Civile del Comune di Messina Massimiliano Minutoli, il comandante dei vigili del fuoco di Messina Felice Iracà, il comandante della Forestale Giovanni Cavallaro, il dirigente dell’ufficio scolastico di Messina Stello Vadalà. Obiettivo della campagna è sensibilizzare la cittadinanza sul tema della prevenzione e riduzione dei rischi e sulla partecipazione attiva nei casi di calamità naturale.

In piazza sarà installato il “Villaggio della Protezione civile“, aperto al pubblico dalle 9.30 alle 18, all’interno del quale ci saranno diverse aree didattiche e ludiche dedicate a studenti e cittadini di ogni età. Ci saranno esperti pronti a rispondere alle domande, esponenti del mondo del volontariato, e ancora saranno allestiti una parete verticale per le arrampicate, una tenda da 100 metri quadrati e una cucina da campo. Saranno presenti anche mezzi utilizzati per la gestione delle emergenze e cani addestrati al soccorso e alla prima emergenza. Durante il roadshow sarà possibile iscriversi ai corsi base per diventare volontario della Protezione civile.

Dopo il roadshow Messina, che resterà in piazza fino a sabato 11 novembre, la manifestazione proseguirà a Catania, dal 16 al 18 novembre, in piazzale Chinnici alle Ciminiere. L’ingresso nell’area ludo-didattica è gratuito previa prenotazione sul sito www.prontiallazione.it.