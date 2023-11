Il Parco Nazionale dell’Aspromonte sarà presente al Salone delle vacanze di Lugano

StrettoWeb

Il Parco Nazionale dell’Aspromonte sarà presente al Salone internazionale Svizzero delle Vacanze 2023. La 20ª edizione della Fiera delle Vacanze è pronta a fare il suo ritorno a Lugano dal 3 al 5 novembre al Centro Esposizioni. Con oltre 400 espositori da tutto il mondo, provenienti da 60 diversi paesi, iViaggiatori offre un’opportunità per esplorare una vasta gamma di destinazioni turistiche, culture e paesaggi da sogno. Dall’Europa all’Africa, dall’Asia alle Americhe e all’Oceania, sarà possibile entrare in contatto con una grande varietà di opzioni di viaggio.

L’Aspromonte sarà presente per far gustare dal vivo la tradizione e la natura della montagna calabrese, per iniziare un viaggio che porterà il visitatore alla scoperta della vera vita aspromontana. La mission del Parco è quella di promuovere il territorio, iViaggiatori, a tal proposito, è un palcoscenico di prim’ordine.