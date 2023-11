Il Natale a Borgo Croce si accende con l’Igers XMAS Experience

StrettoWeb

L’Associazione Borgo Croce, assieme alle community Igers Reggio Calabria e Igers Calabria, patrocinati dal Consiglio Regionale della Calabria e dal Comune di Fiumara, presentano in partnership l’evento Borgo Croce Igers XMAS Experience. Venerdì 8 dicembre dalle ore 17.00, gli igers calabresi saranno nuovamente ospiti dell’ormai famosissimo borgo, per raccontare la favola del natale a #BorgoCroce.

Sono già trapelati sui social contenuti che ritraevano la comunità di borgo croce, diretti da Mariagrazia Chirico, trasformare la già coloratissima frazione di Fiumara in un autentico e accogliente Villaggio natalizio con il solo scopo di far vivere a tutti i visitatori l’atmosfera del natale come mai in nessun luogo della Calabria – parola degli organizzatori.

Alle ore 17.00 l’intero staff dell’associazione Borgo Croce presenterà e inaugurerà la rassegna di eventi natalizi “Un Natale, Mille Luci, Un solo Borgo” con una spettacolare accensione delle luminarie crocesi e di un maestoso albero di natale. La sera dell’Immacolata gli Igers calabresi riesploreranno in chiave natalizia l’addobbatissimo borgo, ripercorrendo i passi del loro precedente evento, il Borgo Croce Igers Experience, a suon di crespellate, passeggiate fotografiche guidate, degustazioni di caldarroste e vin brulé, canti e tantissime altre attività.

La partecipazione è gratuita.

“Abbiamo lavorato tanto per realizzare il sogno di vivere il natale in modo straordinario – commenta Mariagrazia Chirico, Presidente dell’associazione Borgo Croce – e per regalare questo sogno a tutte le persone che ci hanno sostenuto fino ad oggi e tutte quelle che verranno ad ammirare Borgo Croce per la prima volta. Per questo ringrazio tutto lo staff dell’associazione Borgo Croce per aver, ancora una volta, sostenuto le mie idee e Salvatore Borzacchiello e tutta la sua squadra per l’entusiasmo e la piena condivisione di intenti. Sono certa che tutte le persone che parteciperanno vivranno un’esperienza magica”.