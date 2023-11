Il Messina Volley cede in casa per 3-1 contro la Stefanese Volley

StrettoWeb

Nella 1ª Giornata del Campionato di Serie C femminile Fipav, il Messina Volley cede, fra le mura amiche del “PalaRescifina”, contro la Stefanese Volley per 3-1. Le ragazze guidate da mister Mario Russo, dopo un primo set contratto, reagiscono e concretizzano il pareggio nel secondo parziare cedendo sul filo di lana l’interna posta in palio nel due set successivi. Le atlete di coach Tomasella partono subito a testa bassa e piazzano un +4 (1-5) con due punti a testa di Parshyna e Di Gangi. Mister Russo chiama la pausa, ma le ospiti, trascinate sempre da Parshyna e Di Gangi allungano a +8 (1-9). Le locali reagiscono e Mariapia Lorusso accorcia (-7; 3-10), ma altre due palle a terra di Parshyna siglano il +13 (3-16). Nuovo time-out per le padrone di casa con l’ace di Parshyna e il muro di Todorova e portare il risulato sul 19-3 per le ospiti. Il Messina Volley risponde e con Lorusso e Giulia Mondello accorcia a -14 (6-20). Due punti di Foti riportano la compagine di Santo Stefano di Camastra a +16 (6-22), mentre l’ace di Todorova concretizza il set-point (7-24).

Federica Sicari lo annulla, ma la squadra di mister Tomasella si aggiudica il primo paziale (8-25). Il Messina Volley parte concentrato nel secondo set con Mondello a siglare con tre punti il 3-0. Gli risponde Di Gangi che accorcia (-1; 3-2), ma il numero 8 giallo-blu riporta a 3 il vantaggio delle locali (5-2). Le ospiti tornano il pareggio 8-8 grazie a due spunti di Parshyna e si viaggia punto a punto fino al break del Messina Volley (+3; 14-11) con protagoniste Mondello, Sicari e Lorusso. Tomasella chiama la pausa, ma le padrone di casa viaggiano a testa bassa e piazzano un altro solco di 4 punti (+7; 18-11) con Giulia Perdichizzi, l’ace di Mondello, il muro di Lorusso e la palla a terra di Sicari. Parshyna accorcia (-5; 19-14) ed è adesso coach Russo a chiamare la pausa. Lorusso e due spunti di Valentina Sorbara portano a 8 (22-14) il vantaggio delle locali. Parshyna tenta il recuparo (-7; 22-15), ma Jlenia De Luca con due punti sigla il set-point (24-15). Parsyna lo annulla, ma Mondello lo concretizza e pareggia il computo dei parziali (25-16). Il terzo parte con le locali avanti di 2 punti (3-1) con l’ace di Mondello e la palla a terra di Perdichizzi. Si assiste ad un batti e ribatti fino al pari degli ospiti (7-7) siglato da Di Gangi.

Si viaggia punto a punto con il nuovo spunto locale (+3; 14-11) siglato dall’ace di Sicari e il punto di Perdichizzi. La Stefanese Volley chiama la pausa che sortisce gli effetti desiderati visto che due punti di Foti determinano il pari (14-14). Le padrone di casa non ci stanno e piazzano il +5 (19-15) con De Luca, Lorusso, Michela Laganà e Perdichizzi. Il pallonetto di Di Gangi (-3; 19-16) induce mister Russo alla pausa e, dopo un batti e ribatti, il muro di Sposato caratterizza il pari (22-22). Nuova pausa locale con l’ace di capitan Gugliuzza a portare avanti la Stefanese (22-23). Parshyna sigla il set-point, ma Sicari lo annulla (23-24) e mister Tomasella chiama time-out. Al rientro il muro di Di Gangi porta avanti le ospiti (23-25). Mondello, l’ace di capitan Laganà e due punti di Perdichizzi rappresentano il +4 (4-0) del Messina Volley all’inizio del quarto set con la Stefanese Volley a chiamare subito time-out. Al rientro Sicari piazza il +6 (6-0) e si viaggia più o meno con questo elastico fino al break ospite di 4 punti (-3; 11-8) grazie a Foti e Todorova. La squadra di Santo Stefano di Camastra ricuce il gap a -2 (13-11) con il Messina Volley a chiedere time-out. Parshyna e Gagliuzza trovano il pari (14-14) e si viaggia punto a punto fino al nuovo vantaggio locale (+2; 21-19) con Lorusso, De Luca e Mondello. La Stefanese chiama la pausa e trova il pari (22-22) con Foti. Sul 23-22 per le ospiti, mister Russo chiama time-out e Lorusso concretizza il 23-23.

Due punti di Parshyna chiudono il set (23-25) e la partita in favore della Stefanese Volley. “Oggi abbiamo giocato contro una squadra molto esperta che, lo scorso anno, ha disputato il Campionato di Serie B – commenta mister Russo a fine partita –. Nel primo set siamo andati male, ma poi le ragazze hanno reagito bene e posso dire che sono soddisfatto in quanto sono convinto che queste atlete faranno bene. E’ ovvio che dobbiamo fare tanto lavoro in quanto questa è una squadra nuova, composta da poche ragazze che erano presenti nell’organico lo scorso anno. Le nuove si sono adattate subito, come l’ultima arrivata Mariapia Lorusso. Inoltre in campo avevamo un 2006 che fino a poco tempo fa era impiegata come centrale ed adesso fa l’opposto ed ha giocato bene. Quindi possiamo essere soddisfatti in quanto siamo ancora all’inizio di un nuovo percorso. Purtoppo – continua il tecnico di Villafranca – ci manca un po’ di continuità, ma sono convinto che le ragazze tederanno a migliorare giocando insieme ed io sono convinto che saremo una squadra sempre in crescita”.

Messina Volley – Stefanese Volley 1-3 (8-25; 25-16; 23-25; 23-25)

Messina Volley: Dulcetta, Lorusso 13, Sicari 9, Mondello 18, Laganà (Cap.) 4, Perdichizzi 13, Sorbara 2, De Luca 7, Russo Mat., Pasa, Arena, De Grazia (Lib. 1), Scarfì (Lib. 2). All. Russo Mario, 2° All. Rizzo

Stefanese Volley: Gagliuzza (Cap.) 5, Sposato 4, Foti 9, Parshyna 20, Todorova 4, Panetta 1, Di Ganci 15, Todaro, Cali, Parisi (Lib. 1). All.Tomasella.

Arbitri: Grillo e Dell’arte