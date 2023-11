Ikea sbarca a Reggio Calabria: il brand svedese arriva in città per l’apertura di un negozio | INFO e FOTO

StrettoWeb

Una novità importante è pronta ad essere annunciata alla città. Ikea, infatti, aprirà presto a Reggio Calabria. Nello specifico, all’interno di Porto Bolaro, come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo. Si tratta di un nuovo format, diverso sicuramente dai grandi punti vendita ma differente anche dal “plan & order” presente a Rende. “Hej! (ciao in svedese, ndr). Preparatevi ad accogliere i vostri nuovi vicini svedesi. Stiamo arrivando”, è la scritta che campeggia nel grande telone posto davanti al locale del centro commerciale in cui avrà spazio il negozio.

Il noto brand svedese sbarca dunque sullo Stretto e sceglie il centro commerciale a sud della città. Una notizia che fa sicuramente piacere se si pensa all’attenzione che il grande marchio ha rivolto nei confronti di Reggio Calabria. Non resta che attendere i prossimi passaggi con gli annunci – che dovrebbero arrivare a breve – in merito all’apertura ufficiale e a tutte le novità.