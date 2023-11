Grande riconoscimento per il sindaco di Tropea in Canada: “è questa la Calabria che ci piace raccontare”

StrettoWeb

“Protagonista, orgogliosa, determinata e sorridente. È, questa, la Calabria che ci piace rivedere, condividere e promuovere nelle nostre grandi comunità di italo-discendenti e nel resto del mondo. Una terra che ha voglia e capacità di mettersi alla prova, che sa competere e vincere nelle tante sfide globali del nostro tempo. Una Calabria consapevole della ricchezza straordinaria del proprio patrimonio materiale ed immateriale, identitario e spirituale che può e che deve fare la differenza su tutti i mercati, in primis quello turistico-esperienziale. È la Calabria che sa custodire e valorizzare tradizioni millenarie ereditate ma che al tempo stesso sa dimostrare visione e capacità di governare e anticipare il futuro”.

“È questa la Calabria che ci ha fatto finalmente vedere all’estero il Sindaco di Tropea Giovanni Macrì, che ci piace raccontare e di cui vogliamo continuare ad essere fieri”. È stato questo il messaggio con il quale il parlamentare ed economista italo-canadese Francesco Sorbara ha emozionato tutti nel presentare e motivare, nel corso di una cerimonia ufficiale che ha fatto registrare il tutto esaurito, in un grande clima di festa e di sentimenti autentici, il prestigioso ed ambito Premio del Presidente consegnato al Sindaco di Tropea dalla importante comunità calabrese in Canada.

“Vero campione della conservazione e della promozione della nostra ricca eredità culturale, il Sindaco Macrì ha avuto un ruolo fondamentale nel mostrare la bellezza e le tradizioni di Tropea in Calabria. Incastonato sulle scogliere che si affacciano sul Mar Tirreno, Tropea è un pittoresco borgo, un rinomato rifugio turistico adornato da paesaggi mozzafiato. Al suo zenit, il Santuario di Santa Maria dell’Isola, fiero su una roccia, conserva secoli di storia, testimonianza della resilienza contro le forze sismiche.

Dichiarato il borgo più bello d’Italia 2021, Tropea è un tesoro di leggende, tradizioni tramandate attraverso generazioni e paesaggi fiorenti con agrumeti, vigneti e uliveti. Il fascino di Tropea e la dedizione del Sindaco Macrì incarnano perfettamente lo spirito di Heritage Calabria”. È, questa, la motivazione del Premio del Presidente (The Heritage Calabria President’s Award) assegnato nell’ambito del Gala Heritage Calabria al Sindaco Giovanni Macrì che ha dichiarato di voler condividere quest’apprezzamento e questa gratitudine con tutti i calabresi nel mondo.

A consegnare il sentito riconoscimento ad un Macrì visibilmente emozionato dal pathos e dalla generosità della straordinaria e forte comunità calabrese in Nord America, accolto ed applaudito come una vera e propria star semplici cittadini, famiglie, autorità e imprenditori presenti, è stato lo stesso Sorbara che ha accompagnato il Sindaco in tutti gli incontri istituzionali e con la rete di imprese dell’Ontario, insieme a Luciano Schipano, presidente del Premio.