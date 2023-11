Giusi Princi vola a Bruxelles per il progetto sul Turismo delle Radici: un’iniziativa per promuovere la Calabria in Belgio

StrettoWeb

Martedì prossimo, il 21 novembre, presso la Residenza dell’Ambasciatore d’Italia presso il Regno del Belgio a Bruxelles si terrà una serata dedicata alla promozione della Regione Calabria in Belgio. Tra gli ospiti è attesa anche la partecipazione del Vice Presidente della Regione Calabria, Giusi Princi in rappresentanza del governatore Occhiuto. L’evento ha lo scopo di valorizzare e promuovere la Regione Calabria e il progetto del MAECI (Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) sul “Turismo delle Radici” destinato alle nuove generazioni della migrazione storica italiana in Belgio. All’incontro parteciperanno diplomatici, funzionari dell’Unione Europea, imprenditori, giornalisti e altri influenti stakeholders che possono contribuire alla promozione della Calabria in ambito europeo e internazionale.

Un’attenzione particolare sarà dedicata al turismo, anche per riallacciare i legami con le proprie terre d’origine dalle quali moltissimi connazionali sono partiti e creare i presupposti per rilanciare nuove forme di turismo. Grazie, inoltre, al coinvolgimento della Federazione Italiana cuochi in Belgio, con la regia dello chef cosentino Carmelo Fabbricatore, l’evento sarà anche l’occasione per mettere in risalto le eccellenze gastronomiche calabresi, la cultura e le tradizioni culinarie regionali.