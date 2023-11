Giornata storica per l’olio calabrese: un’etichetta unica per tutte le bottiglie | INTERVISTE

StrettoWeb

Un’etichetta unica per tutte le bottiglie dell’olio calabrese. Una data storica, quella di oggi, per l’oro giallo calabrese. Il presidente del Consorzio Olio di Calabria Igp, Massimino Magliocchi, ha presentato l’etichetta. Si tratta di “una piccola rivoluzione culturale”, come l’aveva definita Magliocchi. Una svolta importante, presentata oggi alla Cittadella regionale, a Catanzaro, alla presenza dell’assessore regionale Gianluca Gallo e del direttore Giacomo Giovinazzo.

A prendere parte all’evento anche il giornalista di Linea Verde, su Rai1, Peppone Calabrese, in prima linea al fianco dei produttori calabresi. Calabrese ha presenziato anche all’evento Bergarè, dedicato al Bergamotto, che si è svolgo nei giorni scorsi al Castello Aragonese di Reggio Calabria.

L’olio di Calabria Igp ha avuto dunque, finalmente, la sua spinta propulsiva. Un modo in più per valorizzare uno dei più importanti prodotti di questa terra, la cui indiscutibile qualità e marchio identificativo di tutta la filiera.

Peppone Calabrese sull'Olio di Calabria Igp

L'Assessore Gallo spiega l'importanza dell'etichetta unica Olio di Calabria IGP