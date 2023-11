Giornata mondiale del diabete, iniziative di sensibilizzazione a Milazzo

StrettoWeb

In occasione della giornata mondiale del diabete, sabato 11 e domenica 12 novembre palazzo D’Amico a Milazzo sarà illuminato di blu. L’iniziativa è volta alla sensibilizzazione del territorio su una patologia che interessa oltre 500 milioni di persone nel mondo, numero purtroppo destinato a crescere che coinvolge non solo adulti ma anche bambini. Una rappresentanza di residenti interessati al problema hanno aderito all’iniziativa e dalle ore 17 saranno presenti come associazione locale per svolgere attività informativa e di sensibilizzazione ai cittadini.

“L’Amministrazione – sottolinea l’assessore Maurizio Capone – è ben lieta di sostenere questa iniziativa, che punta a sensibilizzare la popolazione sul tema della prevenzione di questa malattia, purtroppo sempre più diffusa. Considerato che molte città in tutto il mondo, in quest’occasione, illumineranno i propri monumenti con una luce Blu, colore simbolo dell’Evento, ci è sembrato opportuno fare altrettanto”.