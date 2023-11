Giornata della Memoria Transgender: al via le iniziative promosse dal Comune di Messina

StrettoWeb

Oggi, 20 novembre, si celebra la Giornata della Memoria Transgender, ricorrenza della comunità LGBTQIA+ in memoria delle persone transessuali e gender-diverse vittime di soprusi e dell’odio transfobico. Per testimoniare il sostegno dell’Amministrazione comunale di Messina nella lotta alla violenza e alla discriminazione, grazie all’impegno dell’assessore alle Pari Opportunità del comune di Messina, Liana Cannata, è stato realizzato un video per riferire alla cittadinanza l’attività che quotidianamente svolge la Rete CUG e CPO del Comune di Messina, istituita l’8 marzo 2022, all’interno delle istituzioni e degli ordini.

“Il video diffuso sulla pagina e i canali social istituzionali del Comune è finalizzato – spiega l’assessora Cannata – a far conoscere il contesto lavorativo in cui operano i componenti della Rete e l’impegno profuso da ogni singolo componente per il conseguimento di concreti obiettivi negli ambiti di pari opportunità. Proprio oggi, nella giornata dedicata al ricordo di tutte le persone transgender vittime di odio, violenza e ingiustizie – aggiunge l’Assessora alle Pari opportunità – l’intendimento è quello che la visione del video possa coinvolgere e mobilitare l’opinione pubblica per creare una cultura dell’inclusione, affinché tutti siamo consapevoli che la violenza di genere riguardante un vasto numero di persone discriminate in base al sesso, all’identità di genere e all’orientamento sessuale è un vulnus dell’intera società perché è un fenomeno che tocca tutte e tutti noi, senza differenza di sesso e di età”.

Nel contesto delle iniziative della Rete CUG e CPO, lunedì 27 novembre alle ore 10, alla presenza del sindaco Federico Basile, del Direttore generale Salvo Puccio e dell’assessora Liana Cannata, sarà inaugurato lo Sportello di Ascolto, istituito dall’Amministrazione comunale per la tutela della salute del lavoratore e del suo benessere organizzativo, situato all’interno di palazzo Zanca, e che sarà utilizzato anche per le attività del CUG.

La Rete CUG e CPO è costituita da: Cug Comune di Messina; Cug Città Metropolitana; Cug Autorità Di Sistema Portuale Dello Stretto; Cpo Ordine dei Medici; Cug Università Di Messina; Cug Asp Messina; Cug Piemonte Neurolesi; Cug Policlinico; Cpo Ordine Avvocati Messina; Cug Camera Di Commercio; Cpo Ordine dei Commercialisti.