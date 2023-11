Giornata contro la violenza sulle donne, riuscita iniziativa organizzata dall’ufficio Sport e tempo libero dell’Arcidiocesi di Reggio -Bova

StrettoWeb

Tantissima partecipazione alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne organizzata dall’ufficio Sport turismo e tempo libero dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova il cui direttore è don Giovanni Zampaglione e ha visto la partecipazione di due parrocchie di Masella e S.Giuseppe in Melito Porto Salvo e diverse associazioni. Dopo il saluto di don Gaetano parroco di S.Giuseppe c’è stato l’intervento di don Giovanni Zampaglione, parroco di Masella e Montebello che ha ringraziato “don Gaetano Nalesso per l’ospitalità“. Ha sottolineato “la sinergia che si è venuta a creare tra l’ufficio di sport turismo e tempo libero dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova e le varie parrocchie o Associazioni che hanno permesso di realizzare questo evento”.

Don Giovanni Zampaglione ha poi citato papa Francesco: “sono le donne a portare avanti la storia. Bisogna lottare per la loro dignità“. I vari relatori Pina Tripodi autrice di Nina va in America, Mario Alberti autore “Il posto del vento”, e Sandro Autelitano , psicoterapeuta hanno toccato diversi temi molto forti e attuali inerenti la violenza sulle donne. Bisogna arrivare a spiegare la parola amore. Si “uccide” per troppo amore. L’amore vero è non è “senza di te non posso vivere ma vivo grazie a te. Insieme si può spiccare il volo…Bisogna educare i genitori affinché i figli rispettino il prossimo. Bisogna operare per una societa’ senza violenza e di sano amore. Tutti e tre i relatori hanno sottolineato la presenza dei Centri Antiviolenza sul territorio e soprattutto educare i bambini sin da subito a riconoscere come opporsi a ogni tipo di violenza”. Subito dopo c’è stato un ampio dibattito il tutto moderato da Maria Zema.