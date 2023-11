Il gelato reggino conquista l’Ice Cream Festival 2023 con l’eufemiese Luigi Bonfiglio

StrettoWeb

“Con uno strepitoso gelato caprese gusto mandorla e mandarino, il nostro Luigi Bonfiglio ha conquistato il primo premio dell’edizione 2023 di “Ice Cream Festival” evento principe della manifestazione Ristora Hotel Sicilia in corso a Catania dal 12 al 15 novembre. Una grande soddisfazione per Luigi e anche per Enzo, Michelangelo, Andrea, Carmelo, Alessandro e per tutto il gruppo Apga Confcommercio Reggio Calabria“. E’ quanto si legge sulla pagina Facebook di Confcommercio Reggio Calabria.

“La settimana scorsa Luigi Bonfiglio, Carmelo Caratozzolo e Andrea Serra hanno brillato a Reggio Calabria durante Bergarè con un eccezionale laboratorio di pasticceria al Castello Aragonese e ieri, anche a Catania, un’ottima occasione per dimostrare “fuori dai confini” il talento di Luigi e dei maestri gelatai e pasticceri reggini“, conclude il post di Confcommercio.

Un plauso ai pasticceri reggini anche dalla redazione di StrettoWeb e in particolare a Luigi Bonfiglio, titolare del bar pasticceria Dolci Delizie di Sant’Eufemia d’Aspromonte, che si è sempre contraddistinto per il suo impegno e per aver portato la sua arte pasticcera ben al di fuori della provincia reggina.