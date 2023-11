Gelato Cesare conquista Torino con Bergamotto di Reggio Calabria e arancia Belladonna

StrettoWeb

“CioccolaTó – Il cioccolato delle meraviglie” è la più importante manifestazione dedicata al cioccolato che vanta lontane radici nella storia della città di Torino. L’evento ha visto nel 2022 ben 1.000.000 di visitatori con 720.000 kg di cioccolato venduti e oltre 150 eventi e laboratori nell’arco della sua durata. Un occasione per riscoprire l’arte, la cultura, i luoghi e l’enogastronomia piemontese. Le vie e le piazze del centro storico, ma anche le periferie, i locali storici, pasticcerie, ristoranti del capoluogo del Piemonte, per dieci giorni si sono trasformati in un grande palcoscenico dedicato al cioccolato, con un ricco programma di eventi e di iniziative.

Dieci i professionisti di tutta Italia di Conpait che si sono cimentati in una serie di Masterclass organizzate dall’inesauribile presidente Angelo Musolino, tra questi anche il reggino Davide Destefano, di Gelato Cesare. L’instancabile maestro ha presentato davanti ad una platea gremita il suo gusto “Aranciotto”, un gelato di cioccolato fondente 80%, leggermente profumato al bergamotto di Reggio Calabria e impreziosito da una variegatura homemade di arancia Belladonna di Villa San Giuseppe presidio slowfood. Davide ha illustrato le proprietà nutraceutiche del principe mondiale degli agrumi, raccontando la città metropolitana di Reggio Calabria con le proprie tipicità.

Folta e corposa la platea di spettatori provenienti da tutt’Italia e anche dall’estero. Tantissimi anche i calabresi e reggini che si sono dati appuntamento per chiudere gli occhi, assaggiare il gelato e vedere con l’immaginazione uno scorcio di via Marina, riaccendendo la memoria sensoriale della propria terra, lontana ma pur sempre vicina.