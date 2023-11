Gelato Cesare sbarca nel libro “Arte in Cucina” di Mondadori | FOTO

StrettoWeb

“Cesare” il gelato da quattro generazioni. Così la dolce tradizione gelata di Reggio Calabria di Gelato Cesare trova spazio nel libro “Arte in Cucina” edito da Mondadori. Nel testo si racconta l’eccezionale percorso di Cesare, fin dalle sue origini. Si tratta di un’ulteriore importante riconoscimento per Davide Destefano, con l’inclusione del suo storico chiosco reggino nel prestigioso volume di cucina. Un libro che sottolinea il connubio tra l’arte e la cucina come binomio in costante contaminazione. Un’interazione, quella tra cucina e arte, che è fonte di ispirazione e di influenza reciproca.

“L’Arte in Cucina“, giunta alla sua settima edizione, si distingue in quanto coinvolge oltre quaranta artisti nel confronto e nel dialogo con le prelibatezze culinarie italiane, concentrandosi questa volta su dolci, gelati e pasticceria. Il chiosco di Cesare emerge come emblema della città, non solo per la straordinaria qualità dei gelati inediti che valorizzano il territorio, ma anche per la promozione di quanto Reggio Calabria offra in termini di bellezza e bontà.

Il messaggio del libro, controcorrente, è chiaro: vuole diffondere speranza e fiducia nelle generazioni future. E in questo un ruolo fondamentale e positivo sarà svolto dalla promozione e dallo sviluppo del territorio, ricco di risorse inimmaginabili.