Il futuro dell’Ospedale della Sibaritide alla IV Edizione delle “Giornate Mediche dello Jonio”

“In qualità di Presidente della Terza Commissione Regionale Sanità, ho preso parte alla tavola rotonda sul nuovo Ospedale della Sibaritide nel contesto della IV Edizione delle Giornate mediche dello Jonio organizzate dal Dott. Luigi Muraca. Si è trattato di un momento di discussione per fare il punto sul nuovo Ospedale, attualmente una delle più importanti opere pubbliche in costruzione sul territorio calabrese che servirà un comprensorio di più di 200mila persone che va da Rocca Imperiale a Cariati“.

“Sarà dotata di 376 posti letto e avanzati servizi medici, e sull’iter amministrativo che sta portando all’approvazione della perizia di variante resasi necessaria per adeguare il progetto alle nuove norme sanitarie e all’aumento dei costi legati alle crisi geopolitiche in atto, terminato il quale ripartiranno i lavori che in 24 mesi dovranno portare alla consegna dell’opera”. Lo dichiara l’On Pasqualina Straface.

“Pochi giorni fa con un emendamento al decreto Calabria sono stati sbloccati ben 58 milioni di euro destinati ad integrare la dotazione finanziaria dell’opera, e questo a dimostrazione del fatto che il governo nazionale tiene in grande considerazione la Calabria grazie all’eccellente lavoro del presidente Occhiuto. Il dato di fatto incontrovertibile è che la sanità sta cambiando rotta, ed è certificato nell’ultima relazione della corte dei conti in cui vengono infatti riconosciute espressamente le azioni positive del commissario della sanità”.