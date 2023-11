Futsal femminile, poker del Montesilvano sulla T&T Royal Lamezia

StrettoWeb

Nella settima giornata di campionato di serie A la T&T Royal Lamezia ospita il Montesilvano. Le ragazze di Iamunno sono cariche e vogliono schiodarsi dal bassofondo della classifica. Le biancoverdi partono bene e, dopo un’occasione delle abruzzesi dopo soli 180 secondi, sfiorano due volte la rete con Colucci e Ferreira. Ottima la risposta del portiere Ricottini nella seconda occasione. La Royal attacca ma il Montesilvano resta vigile e punge con Rozo e Borges. Al 12′ la squadra ospite si porta in vantaggio grazie a Belli che sfrutta uno svarione difensivo di Getulio e insacca. Il raddoppio per il Montesilvano arriva dopo 60 secondi, ancora con Belli che su azione di corner sorprende le avversarie e brucia Toledo. La Royal si catapulta in avanti alla ricerca del gol e va vicina in diverse occasioni, la più clamorosa quella a 90 secondi dal termine con Colucci che sola davanti alla porta spedisce sulla base del palo un ottimo assist di Jokisalo. Su capovolgimento di fronte, corner del Montesilvano che con Coppari sbuca in mezzo alle avversarie e porta a tre le marcature per la sua squadra. Si va al riposo.

Al rientro in campo si vede una Royal più determinata, sono davvero tante le occasioni per i biancoverdi, ma trovano sempre pronta una Ricottini in giornata. Azione offensiva del portiere Toledo che trova però un’avversaria che le sbarra la strada e fa ripartire il contropiede. Belli può avanzare e di sinistro trovare la quarta rete. E’ il gol che chiuderà definitivamente le speranze per i padroni di casa. La Royal prova a ricompattarsi e cerca il gol della bandiera. Dapprima è Jokisalo a rubare un pallone alle avversarie ea involarsi verso la porta, fermata fallosamente da Belli, poi è Getulio a ripartire in contropiede ea fallire sola davanti al portiere. Sfortuna e imprecisione non permettono alle biancoverdi di trovare la rete, adesso la squadra lametina è attesa da una trasferta temibile quale quella con il Bitonto, dove farà di tutto per ben figurare.