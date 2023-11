Furci Siculo, sabato Santa Messa in suffragio del compianto dottor Pippo Riganello

StrettoWeb

Si svolgerà sabato 25 novembre alle ore 17.30 nella chiesa Santa Maria di Lourdes di Grotte (Furci Siculo) la Santa Messa in coincidenza con la “Settima” in suffragio del compianto dottor Pippo Riganello persona dalle profonde qualità umane. Al dolore dei figli Gianfranco e Sara si sono uniti i parenti tutti e decine di amici. Lascia un vuoto incolmabile per la sua affabilità, correttezza e simpatia. Doti che lo avevano aiutato nella sua attività di proprietario della A’Nuciara. Solare e sincero nei rapporti interpersonali con la gente di qualsiasi età Pippo sapeva trasmettere a tutti il suo amore per la famiglia, il lavoro, per gli amici. Sempre disponibile, uomo di profonda cultura e religiosità, amava la lettura, la musica, l’arte.

Con la moglie Rosa Salvo ha condiviso tutta una vita di lavoro, di viaggi, di progetti con umiltà, serietà, abnegazione e professionalità.

Molti ricorderanno che sono stati per decenni i titolari di un avviato laboratorio di analisi cliniche a Furci Siculo che serviva un ampio raggio di territorio della zona jonica dove Pippo con la sua utilitaria raggiungeva gli anziani nei più lontani e isolati casolari delle colline limitrofe. Decisero in seguito di trasformare un terreno a Grotte abbandonato in un agriturismo. Affrontando con tenacia e caparbietà problematiche e intoppi di varia natura inaugurarono A’Nuciara

una splendida struttura turistica di ottimo livello che rappresenta, non solo per Grotte e Furci Siculo ma per tutta la zona jonica, un fiore all’occhiello diventando meta prediletta di tanti gruppi e turisti italiani e stranieri che ne apprezzano i confort che la struttura offre: camere, ristorante, pizzeria, piscina, centro benessere con tutte le opzioni che può offrire dai banchetti per ogni evento al semplice soggiorno a sala convegni e sito per manifestazioni.