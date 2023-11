Frecciarossa Sibari-Bolzano, la replica di Straface (Fi): “nessuna soppressione, stanno solo riprogrammando le date”

StrettoWeb

“Come ogni anno si ripropone il solito teatrino della presunta sparizione del Frecciarossa Sibari-Bolzano, con il consigliere Tavernise che crea allarmismo nella popolazione su un tema delicato e complesso come quello dei trasporti senza avere la minima idea del funzionamento del sistema. La realtà è che Trenitalia sta semplicemente riprogrammando gli orari del treno, che torneranno a breve disponibili dopo il 10 di dicembre”. Così in una nota l’On. Pasqualina Straface Presidente della Terza Commissione Regionale Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative.

“Quella della Sibari-Bolzano è una tratta fondamentale per il nostro territorio e resta a disposizione dell’utenza, in particolar modo per il periodo natalizio. Al contempo grazie al lavoro della giunta Occhiuto sono in circolazione i treni blues sull’arco jonico e si sta investendo sull’elettrificazione e ammodernamento delle reti per garantire ai cittadini un servizio sempre più moderno e vicino alle esigenze”.