Forze dell’ordine mobilitate per il “pericoloso incrocio” tra tifosi di Messina, Catania e Trapani | FOTO LIVE

Giornata particolarmente movimentata per le forze dell’ordine di Reggio Calabria e di Messina che sono mobilitate da questa mattina a Villa San Giovanni e al viale Boccetta, nei due punti degli imbarcaderi dei traghetti dello Stretto, per l’incrocio pericoloso tra i tifosi di Messina, Catania e Trapani. Le tre calde tifoserie siciliane infatti sono al seguito della squadra della loro città impegnata nel pomeriggio in una partita dei rispettivi campionati: Fenice Amaranto-Trapani di serie D alle 14:30 a Reggio Calabria, Brindisi-Catania di serie C alle 16:15 in Puglia e Taranto-Messina sempre di serie C alle 18:30.

Grande l’attenzione soprattutto per evitare che messinesi e catanesi, dividi da una forte rivalità, possano entrare in contatto. La concomitanza con il giorno festivo rende le trasferte particolarmente appetibili dai tifosi che si sono mossi numerosi per seguire la loro squadra del cuore. Tantissimi soprattutto i tifosi trapanesi che stanno volando sulle ali dell’entusiasmo per le ambizioni di una società che punta a vincere il campionato e tornare nel professionismo.

A Villa San Giovanni troviamo Polizia e Carabinieri coadiuvati anche da un elicottero che monitora la situazione dall’alto con il fine di prevenire incidenti. Anche a Messina c’è un intenso monitoraggio agli imbarcaderi dei traghetti: Polizia e Carabinieri proprio pochi minuti fa hanno scortato sul traghetto i tifosi organizzati del Trapani diretti a Reggio Calabria (vedi foto a corredo dell’articolo).