Forza Italia, Occhiuto a Taormina: “dobbiamo avere ambizione di tornare il primo partito del Centro/Destra”

“In Calabria, in Sicilia, in tanti altri territori Forza Italia è leader della coalizione di centrodestra, io penso che dobbiamo avere questa ambizione anche a livello nazionale. Abbiamo avuto 100mila adesioni e ci davano per morti. Vuol dire che il partito ha in tutte le Regioni una infrastruttura importantissima per crescere”. Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervenendo a “Etna 23”, la due giorni di Forza Italia in corso a Taormina.

“Forza Italia in questo momento presidia da sola un terreno politico enorme, che va da Fratelli d’Italia e Lega fino alla Schlein. Neanche il presidente Silvio Berlusconi ha mai avuto un humus così favorevole. Dappertutto la nostra classe dirigente è riuscita a dimostrare che il partito è radicato, e alle elezioni europee andremo bene.

Ma siamo davanti a un bivio. Dobbiamo decidere se mitigare la nostra ambizione e accontentarci di sopravvivere, oppure ragionare in prospettiva a tornare partito maggioritario del centrodestra. E secondo me possiamo farlo, perché lo spazio politico è enorme. Dobbiamo, all’interno del centrodestra, essere il partito che dice ciò che Lega e Fratelli d’Italia non possono dire. Ad esempio sui diritti civili, ci sono tanti ragazzi che non votano a sinistra ma che non si riconoscono in ciò che su questo tema sostene il centrodestra. Dobbiamo avere più coraggio”, conclude Occhiuto.