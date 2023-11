Fortitudo Messina-Viola, la presentazione del match e dove seguirlo live

StrettoWeb

Quarta trasferta della stagione per la Pallacanestro Viola. Il cammino è al momento roseo con un secondo posto che gratifica l’ambiente e che può essere stimolo per fare ancora meglio. Il nuovo test lontani dal PalaCalafiore è una gara dalla mille insidie nascoste. Si gioca oggi mercoledì 1 novembre alle ore 20 in casa della Fortitudo Messina.

Tifosi al seguito per i neroarancio con grande voglia di prevalere sulla giovanissima formazione allenata dall’ex Claudio Cavalieri, da giocatore alla Viola dodici anni fa in Serie B. Gara complicata, come lo saranno tutte per Capitan Binelli e soci.

Dopo la bella e concreta affermazione del Palamilone di Milazzo, con una sola sconfitta subita per opera dell’attuale capolista, l’Orlandina Basket, Reggio cerca la quinta vittoria su sei partite giocate. Si gioca nella splendida struttura della Cittadella Universitaria dell’Annunziata a Messina. Arbitrano i signori Matteo Filesi di Chiaramonte di Gulfi(Rg) e Federico Mameli di Augusta(Sr).

La presentazione del match

Zero punti in classifica ma segnali d’imprevedibilità perenne per i neroverdi che, rispetto alla passata stagione in C Gold hanno perso tutti i punti di riferimento, dal giovane Cavalieri a Magarinos, da Mollica a Yeyap e non solo. Attendi al veloce Marinelli, sotto canestro c’è il tandem formato da Nnabuife e Kader, al tiro l’ex Lamezia Danilo Tagliano, il condottiero di Emmanuele Giannullo, tra i pochissimi confermati. C’è il figlio d’arte di un ex della Viola, Daniele Di Mauro, giovanissimo atleta figlio di Alberto, nella grande Viola anche in Serie A.

“Ci aspetta un’infrasettimanale difficile e dalle mille insidie – ha dichiarato Thomas Aguzzoli – Noi arriviamo da un periodo di buoni risultati ma dobbiamo arrivare al nuovo impegno con la massima concentrazione senza sottovalutare niente e nessuno.

Siamo in forma e partita dopo partita stiamo esprimendo miglioramenti continui. L’inserimento di Illia Tyrtyshnyk ha cambiato molto il nostro roster: è un terminale offensivo continuo ed imprevedibile, in grado di aprire il campo, finalizzare e servire noi compagni. Il morale è alto, siamo carichi e non vogliamo sbagliare“.

Dove seguire Fortitudo Messina-Viola

La gara verrà trasmessa in diretta social dalla società ospitante. StrettoWeb, come di consueto, seguirà live il match raccontando ai suoi lettori le azioni più belle di ogni quarto.