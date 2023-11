Fondazione Premio Sila, Ritanna Armeni presenta “Il secondo piano”

StrettoWeb

Si intitola “Il secondo piano” ed è il libro scritto da Ritanna Armeni per Ponte alle Grazie. L’autrice lo presenterà sabato 18 novembre alle 17.30 nella Chiesa delle Vergini, nel cuore del centro storico di Cosenza. Con lei dialogheranno Francesco Maria Greco e Maurizio Misasi. L’evento è organizzato dalla Fondazione Premio Sila. In un convento francescano di periferia, tra i profumi del giardino e un nuovo quartiere in costruzione, suor Ignazia e le sue sorelle si trovano nella surreale situazione di ospitare al piano terra un’infermeria tedesca e al secondo alcune famiglie sfuggite per miracolo al

rastrellamento del Ghetto.

A separarli, solo una scala e l’audacia mite di chi non esita a mettersi in gioco fino in fondo. Roma, nell’ultimo anno di guerra, non è «città aperta». I tedeschi, a un passo dalla sconfitta, la stringono in una morsa sempre più spietata, gli alleati stentano ad arrivare, i romani combattono pagando con il sangue ogni atto di ribellione. In una città distrutta dalla fame, dalle bombe, dal terrore, gli ebrei vengono

perseguitati, deportati, uccisi, come il più pericoloso e truce dei nemici.

E la Chiesa? Mentre in Vaticano si tratta in segreto la resa nazista e il pontefice sceglie, più o meno apertamente, la via della cautela, i luoghi sacri si aprono ad accogliere – sfidando le regole e perfino alcuni comandamenti – chi ne ha bisogno. È così, dunque, che Ritanna Armeni, con l’entusiasmo rigoroso e profondo di sempre, attraversa un passaggio cruciale della nostra Storia e dà corpo a una vicenda esemplare, che parla di coraggio e sorellanza, di forza e creatività, di gioia, paura, resistenza. L’appuntamento, che vedrà per l’appunto la presenza della giornalista e scrittrice, è gratuito e aperto al pubblico.