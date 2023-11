Ferrovia in Calabria, arriva la svolta per trasversale Catanzaro Lido – Lamezia Terme Centrale e dorsale Jonica

StrettoWeb

E’ tema caldo l’elettrificazione della trasversale Catanzaro Lido – Lamezia Terme Centrale e della dorsale Jonica da Catanzaro Lido a Sibari. Come spiega Roberto Galati sul sito ferrovieincalabria.it, “si tratta di un importante progetto, di fatto una svolta epocale per i territori serviti, che è in corso di realizzazione ormai dal lontano 2018. Diverse vicissitudini hanno portato ai ritardi, purtroppo innegabili, nella realizzazione di quest’opera, ma non c’è ormai dubbio alcuno: la svolta è arrivata, per una delle battaglie storiche della nostra Associazione che, ovviamente, si rinnoverà nel perseguire l’obiettivo della realizzazione dell’elettrificazione anche per la tratta Catanzaro Lido – Melito di Porto Salvo, completando così l’intero corridoio jonico“.

L’opera verrà completata entro dicembre 2026, grazie ad un finanziamento del PNRR, “rendendo così possibile non solo una maggiore efficienza e versatilità dell’offerta ferroviaria regionale attraverso l’utilizzo di materiale rotabile a trazione elettrica, ma l’elettrificazione significherà, soprattutto, il ritorno di servizi a lunga percorrenza lungo la fascia jonica calabrese, almeno sul tratto Sibari – Catanzaro Lido, Frecce comprese. Da non sottovalutare inoltre l’utilizzo di questo nuovo corridoio Tirreno – Jonio integralmente elettrificato e rinnovato, come itinerario utile anche all’offerta ferroviaria merci: convogli provenienti o diretti al Porto di Gioia Tauro o in Sicilia, potrebbero comodamente venire instradati anche a sud di Sibari, in alternativa al percorso via Torano – Montalto Rose – Paola, seguendo l’itinerario jonico fino a Catanzaro Lido e proseguendo la corsa via Tirrenica attraverso la nuova trasversale Catanzaro Lido – Lamezia Terme Centrale, elettrificata e soprattutto pesantemente rettificata nel tracciato“, spiega ancora Galati.

Ecco di seguito il programma, ricostruito da Ferrovie in Calabria, stilato da RFI:

Il progetto di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, sarà realizzato in tre lotti funzionali:

Velocizzazione, mediante rettifiche di tracciato, della tratta Lamezia Terme– Settingiano, ed elettrificazione della tratta Lamezia Terme–Catanzaro Lido (pubblicata gara da 165,5 milioni di euro).

Elettrificazione della tratta Sibari–Crotone (pubblicata gara da 46,8 milioni di euro)

Elettrificazione della tratta Crotone–Catanzaro Lido (pubblicata gara da 28,5 milioni di euro).

A conclusione del primo lotto, sarà realizzata una velocizzazione di circa 29 km nel tratto Lamezia Terme–Settingiano, grazie a varianti di tipo plano-altimetrico e di sopraelevazione dell’attuale linea (compreso nuovo viadotto sul Torrente Cancello, ndr), che consentiranno un innalzamento della velocità di percorrenza dagli attuali 80/90 km/h fino a 140 km/h. A tali interventi si aggiunge l’elettrificazione dei 43 km della tratta Lamezia Terme–Catanzaro Lido.

Il secondo lotto prevede la realizzazione di circa 112 km di elettrificazione della tratta Sibari–Crotone, mediante la realizzazione di otto Sottostazioni elettriche e il completamento dei lavori di allestimento di pali e fili di contatto lungo linea, già in corso di esecuzione a partire dal 2018.

Anche il terzo lotto prevede la realizzazione di circa 58 km di elettrificazione della tratta Crotone–Catanzaro Lido, con la realizzazione di tre Sottostazioni elettriche e il completamento della posa di sostegni e filo di contatto avviata nel 2018.

Gli interventi di elettrificazione permetteranno di incrementare la sostenibilità ambientale e acustica del trasporto ferroviario calabrese, oltre a migliorare il servizio offerto in termini di comfort e prestazioni; grazie ai nuovi treni elettrici sarà anche garantita la continuità del servizio. Gli interventi di velocizzazione renderanno inoltre possibile una riduzione dei tempi di percorrenza lungo la direttrice Lamezia Terme–Catanzaro Lido. Il progetto permetterà quindi una migliore interconnessione tra i centri urbani di Lamezia Terme, Crotone, Catanzaro Lido e le aree del litorale ionico a forte vocazione turistica,

creando le condizioni per nuove opportunità di servizio con le dorsali Tirrenica, Jonica e Adriatica.

Nello sviluppo della progettazione, grande attenzione è stata posta alla gestione dei cantieri, in particolar modo alle misure da adottare per il contenimento del rumore, della polvere e del traffico, per ridurre al minimo gli effetti dei lavori sul territorio. L’intervento complessivo, dal valore di circa 438 milioni di euro, è finanziato anche con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con attivazione prevista entro il 2026.