Fenice-Real Casalnuovo, Reginaldo ritrova il Granillo e i reggini: “sarà bello tornare, vi voglio bene”

Reggio Calabria non l’hai mai dimenticata. E non lo dimostra solo a parole, ma anche coi fatti. Reginaldo Fonseca torna spesso sullo Stretto. Gli è bastato un anno, anche se bellissimo, per innamorarsi della città, dei tifosi, della Reggina. In quel Granillo ha segnato ed esultato nella stagione più bella da 10 anni a questa parte. E ora, intramontabile, eterno, gioca ancora, in Serie D, al Real Casalnuovo, e domenica ritrova proprio quel Granillo, ospitato dalla Fenice Amaranto.

Il brasiliano non ha nascosto l’emozione e la felicità di tornare, come scrive sui profili social: “sarà veramente bello ed emozionante tornare. Vi voglio bene” ha affermato postando una sua foto con la maglia amaranto. L’attacco del Real Casalnuovo è totalmente marchiato di ex Reggina. Oltre a lui, infatti, c’è anche Vincenzino Sarno.