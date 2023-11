Fatti di Musica 2023, tutto pronto per il newyorkese Peter Cincotti

StrettoWeb

Tutto pronto al Teatro Garden di Rende per il concerto di stasera della popstar newyorkese Peter Cincotti, evento internazionale di Fatti di Musica 2023, 37° edizione del Festival-Premio del Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, che si svolge ogni anno in varie località della Calabria. Peter Cincotti, tra i più apprezzati cantautori del panorama mondiale e fenomeno del pianoforte, riceverà a Rende il “Riccio d’Argento”, l’oscar del Festival realizzato dall’orafo crotonese Gerardo Sacco, per il nuovo album “Killer on the keys” dedicato ad alcuni grandi pianisti e nomi storici della musica, come lui stesso ha sottolineato: “dopo i diversi generi di album che ho scritto negli anni, ho pensato che fosse arrivato il momento di fare un omaggio ad alcuni dei miei pianisti preferiti, artisti che io ritengo siano dei “Killers” ai tasti, da Scott Joplin a Billy Joel passando per Nat King Cole e Coldplay!”.

Dopo 4 sold out a Milano, Cincotti è arrivato già ieri a Rende con la sua eccezionale band: Tony Glausi, tromba, Joe Nero, batteria, Mark Lewandowski, basso. Il concerto inizierà alle ore 21:00. Per questo concerto straordinario per la Calabria ancora biglietti disponibili online su ticketone.it, nei punti Ticketone e presso la biglietteria del Teatro dalle ore 18.00 in poi. Domani 28 novembre, trasferimento al Teatro Rendano di Cosenza per l’Opera teatrale e musicale “Il Vajont di tutti – Riflessi di Speranza”.

L’emozionante pièce teatrale di Andrea Ortis, arricchita da attori, performers, momenti musicali, filmati d’epoca, effetti immersivi 3D, è inserita nel progetto “Insieme per… l’Ambiente” dell’Associazione Art-Music&Co, con il Patrocinio di Legambiente Calabria. Due saranno le repliche nella magica cornice dello storico Teatro Rendano di Cosenza: la prima alle ore 10:00 per le scuole e serale alle 21:00. Anche in questo caso biglietti disponibili in Teatro fino ad inizio dello spettacolo.

Fatti di Musica 2023 si chiuderà con lo show di Enrico Brignano venerdì 1 e sabato 2 dicembre al Teatro Politeama di Catanzaro, evento realizzato in collaborazione con la Fondazione Politeama, già prossimo al tutto esaurito. “E’ stata un’altra edizione da record – afferma il promoter Ruggero Pegna – contrassegnata da interazioni con altri festival, nuove e storiche proposte di musica d’autore italiana, da Geolier ad Aiello e Cammariere, da Mannarino a Carl Brave, alla Consoli, a numerosi altri”.

“Eventi eccezionali internazionali come i concerti degli Original Blue Brothers di Lou Marini, Tony Hadley, Peter Cincotti, Joe Bastianich, opere incantevoli come Van Gogh Cafè e fuori programma da record, tra cui Le Cirque Top Performers e lo show di Checco Zalone! Circa 100mila spettatori, tremilioni in 37 edizioni, a conferma che Fatti di Musica, oltre aver portato i grandi live in Calabria, continua ad essere il Festival regionale più prestigioso, con un format originale capace di intercettare eventi unici, tra i più belli, attesi e spesso irripetibili!”.