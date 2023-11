Allenò il Messina per qualche giorno e fu Sindaco di Amatrice ai tempi del terremoto: ora “sbarca” in Serie C

StrettoWeb

E’ stato Sindaco di Amatrice ai tempi del terremoto. Ora Sergio Pirozzi è il nuovo allenatore dell’Alessandria, in Serie C. Marchigiano di San Benedetto del Tronto, 58 anni, Pirozzi ha già guidato nella vecchia Serie C2 Rieti e Viterbese, mentre in Serie D – oltre ad Aprilia, Civitavecchia, Trastevere, Sanbenedettese e Atletico Ascoli – ha allenato il Messina. Allenato, si fa per dire. Era il 2009, Pirozzi subentrò ad Infantino e venne anche presentato alla stampa, ma dopo pochi giorni si dimise. “Sono stato a Messina appena tre giorni e questo tempo era già stato sufficiente perché mi abbandonassero. Andai via di notte con la Caronte, perché – disse in una vecchia intervista – capii immediatamente che con quella società non sarei andato da nessuna parte”.

Era invece il 2016 quando, nel doppio incarico di allenatore del Trastevere e Sindaco di Amatrice, fu costretto a rinunciare al primo incarico per seguire da vicino la cittadina che amministrava dopo la tragedia terremoto. Ora l’Alessandria, con cui ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024, con opzione di rinnovo in caso di salvezza. “Una caratteristica fondamentale per me è che si corre 95 minuti, ci si aiuta e ci si sacrifica”, la filosofia di mister Pirozzi, arrivato in città anche per l’amicizia con Ninni Corda, direttore dell’area tecnica dell’Alessandria. Pirozzi subentra a Marco Banchini, esonerato avant’ieri dall’Alessandria.