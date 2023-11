Tragedia sull’Etna: turista muore durante escursione | FOTO

StrettoWeb

Intervento di soccorso dei tecnici del CNSAS Sicilia nel pomeriggio di sabato 18 novembre, per un escursionista di 67 anni colto da malore nella zona del Rifugio Timparossa, sul versante nord dell’Etna. Su allertamento della Centrale Operativa del 118, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, insieme ai militari del SAGF della Guardia di Finanza e al medico dell’equipaggio dell’ambulanza 118 intervenuto, hanno raggiunto l’uomo, avvicinandosi alla sua posizione a

bordo dei mezzi fuoristrada e successivamente percorrendo a piedi, per le particolari caratteristiche impervie del terreno, il sentiero che dal Rifugio Timparossa risale verso Monte Nero.

Raggiunto l’escursionista all’interno della faggeta che sovrasta il rifugio, purtroppo non si è potuto fare altro che costatarne il decesso. Su autorizzazione delle autorità giudiziarie, l’uomo, privo di vita, è stato trasportato dai soccorritori, con ausilio di barella portantina e dei mezzi 4×4, fuori dalla zona impervia, per le successive procedure di trasferimento della salma. In caso di incidenti su pareti di roccia, sentieri, ambienti montani, ambienti innevati, scogliere, in grotta e gole fluviali o in caso di persone disperse in ambiente montano, impervio e ostile, per allertare il Soccorso Alpino è necessario chiamare il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112, specificando che si richiede un intervento di soccorso sanitario in ambiente montano o impervio. L’operatore del NUE112, applicando la specifica “Procedura operativa ambienti montani ed impervi”, trasferirà la chiamata di soccorso alla Centrale Operativa del 118, la quale provvederà ad allertare il Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).