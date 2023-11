Esclusione Lamezia, club infuriati con Saladini: “il giochino si sa, guardate che ha fatto a Reggio. Spesi 3 mila euro inutilmente”

StrettoWeb

Le società del girone I di Serie D sono infuriate, e non poteva essere altrimenti. L’esclusione dell’FC Lamezia Terme, annunciata dallo stesso club ieri e ufficializzata dalla Lega oggi, ha per forza di cose falsato il campionato. Grande rammarico soprattutto per chi aveva vinto, trasferte inutili per chi è andato a giocare lì, classifiche e calendari stravolti. Nel mirino una sola persona, sempre lui, “l’innominabile”: Felice Saladini, l’uomo che ha ormai nemici anche in Uganda.

Esclusione Lamezia, Amata (Sant’Agata): “hanno illuso i loro giocatori dicendo che se avessero vinto contro di noi qualcosa sarebbe cambiato”

Tra i più infuriati c’è il DS del Sant’Agata Gianluca Amata. La squadra messinese proprio mercoledì, il giorno prima della rinuncia, ha perso per 4-1 a Lamezia. “Per noi che siamo andati a giocare là il giorno prima dell’annuncio è stata una beffa”. ha detto. “La decisione da quello che sappiamo era nell’aria da diversi giorni. Non hanno avuto la sportività di comunicarci la loro decisione e hanno illuso i loro stessi giocatori, dicendo che se avessero vinto quella partita qualcosa sarebbe cambiato. Noi martedì siamo andati a Lamezia, abbiamo prenotato volo e hotel per più di 30 persone in pensione completa. Abbiamo speso più di 3000 euro per una partita inutile. Soldi che avremmo risparmiato volentieri e che altri non dovranno spendere”.

Citata anche la Reggina: “capisco anche le difficoltà della Lega nel riconoscere che una squadra che ad inizio anno spende tantissimo proclamando grandi cose poi abbia questo tipo di epilogo. Bisognerebbe stare attenti a chi sono veramente i titolari effettivi e chi sta veramente dietro le società. Qui il giochino si sa, c’era un finanziatore che ha fatto fallire la Reggina e che ha fatto fallire anche questa realtà. Siamo molto amareggiati e il calcio dilettantistico ci riserva sempre grandi sorprese. Noi siamo una piccola società e sappiamo che ci sono mille difficoltà lavorando con serietà e umiltà. Credo che gli attori protagonisti di questo scempio non debbano mai più trovare spazio in questo mondo. Però pare che già si stiano riorganizzando per rientrare. Sono persone antisportive”.

Esclusione Lamezia, Ramondino (Vibonese): “non sono sorpreso, guardate che hanno fatto a Reggio”

Anche il DS della Vibonese Francesco Ramondino dice la sua e cita i danni di Saladini a Reggio Calabria. “Inutile girarci intorno, il caso Lamezia rischia di falsare l’andamento del campionato. Ci sono squadre che hanno vinto contro contro di loro, sudato, fatto lunghe trasferte e magari subito squalifiche o infortuni che poi hanno condizionato le gare successive. Inoltre, da domenica prossima ci saranno turni di riposo non previsti. E’ chiaro che cambino le cose. Non sono sorpreso totalmente dal loro ritiro soprattutto vedendo cosa aveva fatto parte della stessa proprietà pochi mesi fa a Reggio Calabria. C’è bisogno di più controlli da parte della Lega”, aggiunge Ramondino.