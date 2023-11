Ennesimo incidente sulla ss106: tre auto coinvolte, un ferito

StrettoWeb

Ancora un altro incidente sulla ss106, dopo quello di Reggio Calabria: questa volta il tratto di strada interessato è quello in provincia di Catanzaro, al chilometro 139,700. Nello scontro sono rimaste coinvolte tre autovetture: al momento, una persona risulta ferita. Sul posto presente il personale Suem118, le Squadra Anas per la messa in sicurezza e le Forze dell’Ordine per i rilievi del caso e per ripristinare la corretta viabilità del traffico.