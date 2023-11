Elezioni in Olanda: sorpresa dagli exit poll, la destra di Wilders in testa

StrettoWeb

Sorpresa dalle elezioni politiche in Olanda. Il Partito per la Libertà di destra, guidato da Geert Wilders, è stato il più votato nelle elezioni generali. Secondo gli exit poll condotti da Ipsos, Pvv prenderebbe 35 seggi. Dopo 13 anni, quindi, finirebbe l’era di Mark Rutte.

Il PVV è seguito dalla lista congiunta Socialdemocratici-Verdi dell’ex vicepresidente della Commissione europea, Groenlinks-PVDA che prenderebbe 26 seggi; VVD liberali di destra del premier uscente Mark Rutte, guidato dalla leader Dilan Yesilgoz avrebbe 23 seggi; NSC – Omtzigt arriverebbe a 20 seggi; D66 (centro/sinistra) prenderebbe 10 seggi.

Wilders raggiante: “il mio partito è primo”

“35!!!!!! Il Pvv è il partito più grande. Governeremo!”. Lo scrive su X il leader dell’estrema destra olandese, Geert Wilders, dopo i primi exit poll delle elezioni in Olanda che vedono il suo Partito per la Libertà vincere con 35 seggi.

Il programma del Partito per la Libertà

Contrario all’invio di armi all’Ucraina e fortemente filoisraeliano, nel programma elettorale del Pvv ci sono: la riduzione dell’età pensionabile, l’Iva allo 0% sugli alimenti e l’abolizione della franchigia nella sanità. Wilders vorrebbe anche tagli alle sovvenzioni per la cultura, alla cooperazione allo sviluppo, e ai fondi destinati all’Ue.

I complimenti di Salvini

Matteo Salvini ha mandato un sms di sostegno e complimenti “all’amico Geert Wilders” dopo i primi dati emersi dagli exit poll che danno il suo partito Pvv primo in Olanda. “Altro che inciucio con i socialisti, il 3 dicembre a Firenze nascerà una nuova Europa”, spiega Salvini ricordando la manifestazione organizzata dalla Lega con gli alleati europei.

Le congratulazioni di Le Pen

“Congratulazioni a Geert Wilders e al Pvv per la loro spettacolare prestazione alle elezioni legislative che conferma il crescente attaccamento alla difesa delle identità nazionali“. Lo scrive su X la leader di Rassemblement National, Marine Le Pen, dopo il primo exit poll diffuso in Olanda. “E’ grazie ai popoli che rifiutano di vedere spenta la fiamma nazionale che la speranza del cambiamento resta viva in Europa”, conclude Le Pen.