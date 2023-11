Elezioni Europee, Renzi: “ci giochiamo tutto. Puntiamo a superare il 5%”

StrettoWeb

“Da qui, da Firenze, dico una cosa molto semplice al sindaco Nardella: falla finita con questa storia dello stadio, non ci crede nessuno, fare il rabbercio del rabbercio e buttare via centinaia di milioni di euro su un impianto come il Franchi, che deve essere rimesso a posto dai privati e non dai soldi pubblici”. A dirlo è il senatore e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine dell’evento ‘Voliamo alto’ al teatro Niccolini per lanciare la campagna elettorale per le elezioni Europee.

“Europee? Siamo pronti a giocarci tutto, non abbiamo paura, puntiamo senza dubbio a superare il 5%”, rimarca l’ex premier ed ex segretario del Pd Renzi.