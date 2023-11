Elezioni Europee, De Luca: “Totò Cuffaro con Matteo Renzi? Non è una novità”

StrettoWeb

“Noi alle Elezioni europee ci saremo e ci stiamo organizzando per radicarci non solo in Sicilia ma in tutta Italia”. E’ quanto afferma Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, in una diretta social. “Stiamo avendo tante interlocuzioni per capire se è possibile avere alleati, fermo restando che il nostro brand deve essere preservato”, rimarca De Luca, che annuncia “sabato pomeriggio sarò a Marsala al congresso regionale degli amici socialisti e domenica mattina sarò a Roma al congresso del mio amico Gianni Alemanno”.

“Totò Cuffaro con Matteo Renzi? Non è una novità, da rottamatori a riciclatori. Dopo aver ricevuto il benservito da Forza Italia, sta cercando di inserire i propri candidati nel Centro di interessi di Renzi. Noi ci siamo tirati fuori”, conclude De Luca.