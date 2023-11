Elezioni Europee, Cateno De Luca: “puntiamo di andare oltre il 4%”

StrettoWeb

“Anche l’assemblea di Catania ha rappresentato l’occasione per affrontare temi importanti per il nostro progetto politico. Non possiamo affidarci solo alla sorte né pensare di vivere di rendita“, è quanto afferma Cateno De Luca, sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord. “È il momento di organizzarci concretamente, traducendo tutto in una massiccia campagna di tesseramento e una solida struttura organizzativa. Segnatevi il 2 marzo, un appuntamento cruciale. Si svolgerà l’assemblea nazionale e entro quella data vogliamo poter contare su rappresentanti di Sud chiama Nord in tutte le regioni”, rimarca De Luca.

“La nostra ambizione è chiara: puntiamo di andare oltre il 4% a livello nazionale. Le elezioni europee coinvolgeranno ciascuno di voi, e a Catania auspichiamo di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Siamo fiduciosi che i comitati rappresenteranno lo strumento ideale per articolare e radicare la nostra presenza sul territorio”, conclude De Luca.