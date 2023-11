Elezioni Europee, accordo tra Mastella e Renzi. De Luca: “alla fine l’ex rottamatore resterà solo”

Matteo Renzi e Clemente Mastella si sono incontrati nei giorni scorsi per fare il punto della situazione in vista delle elezioni europee. “C’è stata una manifestazione reciproca d’interesse”, ha sottolineato il sindaco di Benevento all’Adnkronos. “Entrambi ci siamo trovati d’accordo sull’idea del Centro. Ora parte un percorso per mettere assieme e chiamare a raccolta tutti quelli che si riconoscono nella tradizione popolare, liberale”, rimarca Mastella.

Cateno De Luca: “AAA cercasi alleati per Renzi. Requisiti? farsi fregare”

“AAA cercasi alleati per Renzi. A furia di fregare il prossimo, ‘Stai Sereno Renzi’ è rimasto solo in vista delle prossime elezioni europee. Da rottamatore della politica a restauratore di vecchie maschere, non sa più con chi far alleanze. Oggi tocca a Mastella, ma sarà un fidanzamento lampo, anche lui se la farà alla larga dal fu rottamatore. Del resto Renzi ha provato a fregar tutti, e prima o poi arriverà chi lo fregherà. La ruota gira. Ormai questo ‘Centro Renziano’ ha solo le sembianze di una ‘seduta spiritica’ che rievoca una vecchia epoca che mira a garantire un’altra maschera elettorale a chi ha saputo andare ben oltre il mitico Pirandello”, così Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord.