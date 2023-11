Eccellenza Calabra: rimontona Bocale e vittoria per 2-3, ok anche il ReggioRavagnese. Risultati e classifica

StrettoWeb

Si è giocata questo pomeriggio l’11ª giornata del girone calabrese di Eccellenza. Pari a reti bianche nel big match tra le prime due in classifica: Soriano-Sambiase finisce 0-0. Ne approfitta solo la Vigor Lamezia, che batte di misura il Cittanova e si issa al terzo posto a 19. Subito dietro Rende e ReggioRavagnese: la squadra di Misiti regola 2-0 il Gioiosa Jonica e conquista 6 punti negli ultimi giorni considerando anche lo 0-3 a tavolino contro la Paolana. Ora la compagine reggina è in piena zona playoff.

Male la Palmese, che perde per 3-0 in casa del Digiesse PraiaTortora, mentre arriva un altro brindisi per il Bocale, che sbanca il campo della Morrone vincendo 2-3 dopo una pazzesca rimonta sotto di due reti. Di seguito risultati e classifica.

Risultati Eccellenza Calabria, 11ª giornata

StiloMonasterace-Palmese 3-0

Digiesse PraiaTortora-Brancaleone 0-0

Isola Capo Rizzuto-Rende 1-3

Morrone-Bocale 2-3

Paolana-Scalea 1-0

ReggioRavagnese-Gioiosa Jonica 2-0

Soriano-Sambiase 0-0

Vigor Lamezia-Cittanova 1-0

Classifica Eccellenza Calabria

Sambiase 24 Soriano 22 Vigor Lamezia 19 ReggioRavagnese 18 Rende 18 Digiesse PraiaTortora 17 Cittanova 16 (-2) Brancaleone 16 Palmese 15 Bocale 15 Scalea 14 StiloMonasterace 13 Gioiosa Jonica 9 Isola Capo Rizzuto 9 Morrone 5 Paolana 5