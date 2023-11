Lotta alla discriminazione di genere in Calabria: come diventare Operatori Sociali Antiviolenza

StrettoWeb

C’è tempo fino al 20 novembre prossimo per iscriversi al corso destinato alla formazione di operatori sociali antiviolenza. L’iter formativo, del tutto gratuito, è ideato e promosso dal Cda Calabria Odv presieduto da Graziella Catozza. Il corso inizierà il 25 novembre 2023 e sarà articolato in 100 ore di teoria e tirocinio per un numero massimo di 15 partecipanti; le lezioni si svolgeranno nella sede del Cda Calabria Odv in via Garibaldi, 13 a Maida (Catanzaro).

Il presidente Catozza tiene a sottolineare che il corso è rivolto a laureati, laureandi e studenti universitari delle facoltà di: psicologia, giurisprudenza, scienze politiche, sociologia, scienze del servizio sociale, medicina, scienze dell’educazione, scienze della formazione, pedagogia, scienze giuridiche, e corsi di laurea equipollenti.

Possono partecipare, inoltre, anche docenti e personale scolastico, personale di enti pubblici, responsabili uffici politiche sociali di amministrazioni comunali che risiedono o operano nell’area di Monte Contessa. Inoltre possono iscriversi anche tutti coloro che, pur non possedendo i requisiti indicati nel primo punto, sono comunque interessati a questa pregnante tematica. A tenere le lezioni saranno docenti e professionisti di grande esperienza in ambito sociale,

psicologico e legale.

Catozza tiene a sottolineare che “il percorso formativo del #PEP Polo Educativo Prossimità può intendersi come prima formazione per coloro che decidono di approcciarsi a questo ruolo. I contenuti del percorso sono obiettivi formativi che possono essere approfonditi sulla base delle caratteristiche specifiche del gruppo classe. La formazione – conclude la presidente del Cda Calabria Odv – è indispensabile per saper leggere i segnali della violenza, per riconoscerli nel modo corretto e per fornire risposte adeguate. Formarsi sulla violenza di genere non è più un optional: è diventato un obbligo di tutti”.

Il corso gratuito è rivolto a tutti coloro che intendono: fare un percorso formativo di base sul tema della violenza di genere; acquisire competenze per rispondere ai bisogni; imparare ad accogliere e

supportare facendo rete; impegnarsi nella mission culturale e politica del CdA Calabria Odv – rete regionale Ascolto Antiviolenza e Fragilità e nelle attività di accoglienza e supporto alle donne e ai minori che hanno subito violenza. Al termine i discenti riceveranno un attestato di validazione delle competenze acquisite.