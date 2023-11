Dimensionamento scolastico, l’assessore Turano incontra Anci Sicilia

StrettoWeb

L’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, ha ricevuto oggi il presidente dell’Anci Sicilia, Paolo Amenta, per un confronto sul piano regionale di dimensionamento scolastico. “Al presidente Amenta – dice Turano – ho assicurato un ulteriore momento di confronto con Anci Sicilia a conclusione delle nove riunioni delle Conferenze provinciali che si stanno incontrando in questi giorni proprio sul piano”.

Per l’assessore regionale all’Istruzione “si tratta di un cammino condiviso per arrivare a una razionalizzazione più che ad un dimensionamento della rete scolastica. Una condivisione che tiene conto delle necessità e delle diversità dei territori, ma che ha anche criteri di scelta chiari, come quello di tutelare i comuni più piccoli e isolati”.