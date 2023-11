Il delirio di Elly Schlein: “investimento per il Ponte sullo Stretto è spreco di soldi”

StrettoWeb

“Nella manovra prevedono solo un investimento: 12 miliardi di euro sprecati su un progetto anacronistico e sbagliato come il ponte sullo Stretto di Messina quando qui in questa regione, non sono stati in grado di difendere la continuità territoriale. Mancano i voli e ai sardi e negato il diritto di spostarsi nella penisola“. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a Cagliari per la Festa dell’Unità, in una breve dichiarazione ai cronisti prima di salire sul palco della Fiera.

Non si capisce bene per quale motivo proprio il Ponte sarebbe uno spreco: meglio usare quei soldi per reddito di cittadinanza, super bonus o altre mancette assistenziali che non generano ricchezza e sviluppo?