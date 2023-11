StrettoWeb

Cateno De Luca è in giro per l’Italia per riorganizzare il suo partito, Sud chiama Nord, in vista delle elezioni europee. Oggi il sindaco di Taormina è stato a Lamezia Terme per un’assemblea con i militanti calabresi.

“E per oggi abbiamo finito. Abbiamo incontro i nostri riferimenti della Calabria per avviare il tesseramento e la costituzione dei comitati di Sud chiama Nord. A loro ho detto: se ci sono riuscito io in Sicilia perché non potete riuscirci voi in Calabria?”, conclude De Luca.