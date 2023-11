De Luca incontra Schifani: “ci incontreremo anche a fine novembre, ecco i motivi”

StrettoWeb

“Incontro tra l’attuale Presidente della Regione Siciliana ed il Prossimo Presidente della Regione Siciliana. Non si tratta del passaggio di consegne ma di una comune intesa per impedire la chiusura del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina”, è quanto afferma il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca. “Nella mia qualità di Sindaco ho chiesto un confronto al Presidente Renato Schifani che si è svolto oggi a Palazzo dei Normanni. Ci siamo aggiornati sulle attività svolte in questi mesi e siamo rimasti che ci rincontreremo a fine novembre per verificare l’efficacia delle azioni messe in campo nell’esclusivo interesse della salvaguardia di una delle eccellenze nazionali”, rimarca De Luca.

“Ho chiesto anche al Presidente Schifani di ricevere una delegazione di genitori in occasione della manifestazione del prossimo 18 novembre in coincidenza della sua partecipazione ad un convegno nazionale organizzato da Forza Italia a Taormina. Il Presidente Schifani si è dichiarato disponibile ad incontrare una delegazione di genitori ed a spiegare il percorso che stiamo seguendo“, conclude De Luca.