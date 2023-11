De Luca sulle Elezioni Europee: “siamo a Roma per fare sedute spiritiche, ci saremo”

StrettoWeb

Dopo le fatiche delle elezioni a Monza ed il ritorno a Taormina, Cateno De Luca si trova a Roma per delle “sedute spiritiche”. Il tema è uno: le elezioni europee della prossima primavera. Il leader di Sud chiama Nord dopo il fallimento della trattativa con Matteo Renzi per via del passaggio ad Italia Viva di Dafne Musolino, sua ex fedelissima, sta tentando delle nuove vie per trovare delle alleanze. “Noi ci saremo, vediamo con chi, siamo qui per discutere. Calenda? Nessuna preclusione, forse lui ne ha nei nostri confronti. Paragone? Vediamo cosa vuole fare. Di certo noi siamo appetibili in quanto non dobbiamo raccogliere le firme”, evidenza De Luca.

“Noi con Renzi? Assolutamente no, non ci sono possibilità. Intanto è fondamentale la raccolta fondi in quanto sarà una campagna elettorale dove ci vorranno tantissime risorse”, conclude De Luca.