Dante Alighieri, Lamberti su Falcomatà: “gravissima ingerenza, faccia il sindaco e non il padrone”

Ad Eduardo Lamberti Castronuovo sta estremamente a cuore le sorti dell’Università “Dante Alighieri” e le ultime vicende stanno creando enormi polemiche. In un video, che riportiamo in alto, il fondatore di Reggio Tv, prosegue la propria battaglia per la difesa dell’Università per stranieri: “Falcomatà non è nessuno per cambiare il Rettore o il Consiglio di Amministrazione della Dante Alighieri: la sua è una gravissima presa di posizione ed ingerenza”.

“Vuole fare chiarezza? Falcomatà inizi a pagare le quote che Comune e Città Metropolitana devono versare all’Università da regolamento, poi possiamo, forse parlare di chiarezza”, rimarca Lamberti. “Lo scopo di Falcomatà è fin troppo chiaro: vuole favorire un’università privata a prendere la Dante Alighieri. La cosa sarebbe sbagliatissima e non porterebbe giovamenti alla città. Gli consiglio di fare il sindaco e non il padrone”, evidenza Lamberti. “Vorrei fare una proposta: sistemi le case confiscate alla criminalità così da darle gratis agli studenti”, conclude Lamberti.