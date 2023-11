L’Orlandina asfalta Catania: Jasaitis trascina i paladini in vetta, Viola chiamata a rispondere | CLASSIFICA

StrettoWeb

L’ottava giornata della Conference Sud Girone H di Serie B Interregionale si apre con l’anticipo del sabato sera fra Cus Catania e Orlandina. Vittoria comoda per i Paladini che, dopo aver chiuso il primo tempo avanti 31-38, hanno preso il largo con un terzo periodo di straordinaria superiorità (14-37) che ha segnato l’esito della gara conclusasi 64-91.

Mattatore della serata Simas Jasaitis con 22 punti e il 50% dalla distanza (3/6), uniti a 9 rimbalzi. Sono stati 17 i punti di Favali e Gatti. Per Catania l’ultimo ad arrendersi è stato Luca Valle, autore di 18 punti. Capo d’Orlando prende la testa della classifica in solitaria a quota 14 punti, 2 in più della Viola impegnata nell’insidiosa trasferta di Ragusa domani sera.

Classifica

Orlandina Basket 14 Pallacanestro Viola 12 Ragusa 10 Sala Consilina 8 Basket School Messina 8 Siaz Piazza Armerina 8 Next Casa Barcellona 8 Svincolati Milazzo 6 Bim Bum Basket Rende 6 Castanea Basket 4 Cus Catania 2 Fortitudo Messina 0

Programma 8ª Giornata Serie B Interregionale

Sabato 11 novembre

Ore 19:00

CUS Catania-Orlandina Basket 64-91

Fortitudo Messina-Castanea Basket 2010

Domenica 12 novembre

Ore 18:00

Siaz Piazza Armerina-Pallacanestro Sala Consilina

Basket School Messina-Next Casa Barcellona

Bim Bum Basket Rende-Svincolati Milazzo

Virtus Kleb Ragusa-Pallacanestro Viola