Crotone, Unarma si congratula con il Tenente Stallone per l’avanzamento di carriera

“Un “Comandante” viene legittimato dalla “truppa” allorquando gode dei riconoscimenti meritati sul campo, per capacità gestionali ed umane, e, pertanto, non possiamo esimerci di esprimere le nostre congratulazioni al Tenente Andrea Stallone che lascia Crotone per andare al Comando Generale a svolgere la funzione di “Aiutante di campo del vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri”. Lo dichiara in una nota stampa Fabio Riccio, Segretario Generale Regionale del Sindacato dei Carabinieri Unarma.

“Noi, come Unarma Calabria, lo ringraziamo per la sua disponibilità mai mancata nei confronti di ogni appartenente all’Arma dei Carabinieri e ci complimentiamo, ancora una volta, per le sue capacità operative e gestionali dimostrate sul campo in ogni circostanza. Sono questi i “Comandanti” di cui abbiamo bisogno”, conclude Riccio.