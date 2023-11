Cosenza, prova a gettare la droga dalla finestra alla vista della Polizia: arrestato

StrettoWeb

La Polizia di Stato prosegue incessantemente con i servizi di controllo per contrastare la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Lo scorso weekend infatti, gli agenti di Cosenza hanno effettuato perquisizioni in aree solitamente deputate allo smercio di droga: a seguito di una perquisizione domiciliare, hanno fermato un 51enne. L’uomo infatti, appena ha visto la Polizia entrare in casa, ha provato a disfarsi della sostanza illegale gettandosi dalla finestra.

Gli agenti però, hanno recuperato l’involucro di carta stagnola che avvolgeva 11 ovuli i quali, sottoposti ad analisi da parte della Polizia Scientifica, risultavano contenere cocaina. L’uomo è stato pertanto arrestato e, a seguito della decisione della Procura di Cosenza, è stato condannato alla misura cautelare dei domiciliari.