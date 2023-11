Il Cosenza parte verso Catanzaro, i tifosi rossoblu caricano la squadra così | VIDEO

StrettoWeb

Il Cosenza è partito alla volta della vicina Catanzaro per il derby della Calabria di domani, che si giocherà al Ceravolo e vedrà sfidarsi nuovamente le due squadre in Serie B a trentatré anni di distanza dall’ultima volta. Per questo l’entusiasmo e l’attesa sono lampanti.

I tifosi del Cosenza, che in settimana hanno raccomandato alla squadra di lasciarsi alle spalle ogni tensione, sono andati nuovamente a trovare i propri calciatori prima della partenza, cantando e saltando davanti al pullman, come si può vedere nel video in evidenza.